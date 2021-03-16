الرئيس الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
إيران: على القوات الأمريكية المحتلة الرحيل عن سوريا
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية
ما أبعاد دعوة بيدرسون لإيجاد "صيغة دولية جديدة" للحل في سوريا؟
الحكومة ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلي
إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق
نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول
"وول ستريت جورنال": إسرائيل هاجمت 12 ناقلة نفط إيرانية منذ 2019
ومازال الكتاب مرفوعا على أسنة الرماح

السفينة الإيرانية التي تعرضت لهجوم ترسو حاليا في ميناء بانياس بسوريا

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن السفينة الإيرانية التي تعرضت لهجوم الأربعاء الماضي، ترسو حاليا في ميناء بانياس في سوريا، وستتوجه بعد إصلاحها إلى إسبانيا.

وكشف قبطان السفينة في حديث للوكالة أن "أجهزة التتبع في السفينة (GPS) تعطلت لمدة ربع ساعة قبل نصف ساعة من الحادثة، لكن وقت وقوع الحادث كان كل شيء طبيعي"، مشيرا أن "السفينة كانت تبحر في البحر المتوسط على بعد حوالي 75 ميلا من سواحل إسرائيل، عندما اصطدمت بجسم متفجر".

وأضاف أن "الانفجار تسبب بأصوات مهيبة سمعت من سطح السفينة في موقع الحاويات الأمامية ولمدة بضع ثوان، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران في الحاويات".

ولفت إلى أنه "فور وقوع الحادث تم احتواء الحريق بالكامل، وقمنا على الفور بتغيير مسار السفينة إلى ميناء بانياس في سوريا"، مشيرا إلى أن "أفراد الأمن والقوات الفنية والغواصين قاموا بتفتيش شامل لحالة السفينة، وأن تصليح الأضرار سيستغرق نحو 14 يوما، وبعد ذلك سننتقل السفينة إلى ميناء فالنسيا في إسبانيا حسب الخطة السابقة".

 


المصدر: نور نيوز+RT