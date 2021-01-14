السفير السوري في روسيا: وصول التوريدات الروسية وفقاً للاتفاقيات يسير بالاتجاه الصحيح
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السفير السوري في روسيا: وصول التوريدات الروسية وفقاً للاتفاقيات يسير بالاتجاه الصحيح

كشف سفير سورية في روسيا رياض حداد، أن العمل متواصل وجاد لتطبيق الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مؤخراً بين البلدين بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الأمور مطمئنة وتسير بالاتجاه الصحيح.

وأكد أن سورية تقود معركة حقيقية لتجاوز آثار وتبعات قانون «قيصر» الأميركي، وتأثيراته على توريد المواد الضرورية لحياة مواطنيها، والمعركة تغيرت من الحرب بالسلاح إلى الحرب بالحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وشدّد حداد على أن الأمور جيدة، ووصول التوريدات الروسية وفقاً للاتفاقيات يسير بالاتجاه الصحيح، والعمل على تجاوز العقبات اللوجستية قائم، مؤكداً أن الجهود مستمرة ومتواصلة بين الجانبين السوري والروسي للوصول إلى النتائج المطلوبة، وهناك سعي للحصول على توريدات كافية من القمح والمشتقات النفطية والسماد والمواد الضرورية اللازمة للمواطنين، بما يمنع الوقوع في أي أزمة أخرى.

 



الوطن