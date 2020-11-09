السفير الروسي لدى دمشق: مؤتمر اللاجئين سيشكل خرقاً للحصار الدعائي والإعلامي ضد سورية

أكد السفير الروسي في سورية ألكسندر يفيموف، أنه مقتنع تماماً بأن مؤتمر اللاجئين المفترض عقده الأربعاء المقبل سينجح، مشيراً إلى أنه يجري العمل في موسكو على وضع إجراءات جديدة للدعم المادي لسورية.



وقال يفيموف في لقاء مع صحيفة “الوطن” السورية اليوم الاثنين: “ثمة عدداً كافياً من الذين يتشابهون معنا في التفكير، وفي الوقت نفسه يوجد هناك أيضاً من يحاول، ومنذ لحظة الإعلان عن خطط عقد المؤتمر، تعطيله أو تشويه سمعته بكل الطرق الممكنة”.



وأعرب السفير الروسي عن اعتقاده بأن مؤتمر اللاجئين الذي سيعقد في دمشق الأربعاء المقبل، “سيشكل خرقاً للحصار الدعائي والإعلامي الغربي ضد القيادة السورية، وسيمكنها من الوصول إلى السوريين”.



وأضاف أن “المؤتمر مصمم على دعم جهود أولئك المهتمين حقاً بمصير ورفاهية جميع السوريين، إضافة إلى الموجودين خارج سورية نتيجة الحرب” وأنه سيشكل منصة لمناقشة موضوعية لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بمساعدة السوريين في العودة إلى ديارهم، واستعادة وحدة الشعب السوري”.



وفي الوقت ذاته، أكد يفيموف، أنه يجري التحضير بشكل معمق ودقيق لعقد الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة الروسية – السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دمشق، كما يجري حالياً العمل في موسكو على وضع إجراءات مختلفة جديدة للدعم المادي لسورية، معرباً عن أمله بأنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن قريباً.



وشدد السفير الروسي على أن بلاده “تعمل في مختلف المحافل الدولية بهدف مواجهة ظاهرة العقوبات الأحادية الجانب، التي تعاني منها روسيا أيضاً” وأوضح أنها تنتهز كل فرصة لتظهر للعالم الطبيعة غير القانونية وشبه الإجرامية للعقوبات الغربية، والتي بسببها يحرم المواطن السوري، وتحت ذرائع مصطنعة تماماً من الحصول على العديد من السلع الأساسية والأدوية ومواد البناء وقطع الغيار والوقود وغيرها من الموارد المهمة الأخرى”.