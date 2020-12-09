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السفير الروسي لدى الاحتلال يتحدث عن التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا

أعلن السفير الروسي لدى الاحتلال "أناتولي فيكتوروف" أمس، أن "إسرائيل" هي من تزعزع استقرار الشرق الأوسط وليس إيران، وفقاً لما ذكره الإعلام الإسرائيلي.

وأضاف فيكتوروف، حسب الإعلام الإسرائيلي، أن "المشكلة في المنطقة ليست الأنشطة الإيرانية، بل هو نقص في التفاهم بين الدول، وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، في النزاع الإسرائيلي-العربي والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني"، وفق تعبيره.

فيكتوروف اعتبر أنه "يجب ألا تهاجم إسرائيل أراضي أعضاء الأمم المتحدة ذوي السيادة".

وتحدث السفير الروسي عن "التنسيق العسكري الروسي الإسرائيلي في سوريا"، مشيراً إلى أن ذلك "يتعلق بسلامة الجيش الروسي في سوريا".

وشدد السفير الروسي وفق "جيروزاليم بوست" على أنه "لا مجال لأن نوافق على أي ضربات إسرائيلية على أهداف سورية، هذا الأمر لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل".