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السفير الأمريكي لدى موسكو يغادر إلى بلاده

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السفير جون سوليفان سيغادر روسيا إلى بلاده اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نصحت سوليفان بالتوجه إلى الولايات المتحدة للتشاور مع إدارته بعد تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية الإجراءات العدائية التي اتخذتها واشنطن ضد موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ريبيكا روس قولها اليوم: “نؤكد أن السفير سوليفان في طريقه إلى واشنطن”.

وقالت السفارة في وقت سابق إن سوليفان سيسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لكنه سيعود إلى موسكو خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس 10 موظفين في السفارة الأمريكية لدى موسكو “أشخاصاً غير مرغوب فيهم” وطالبتهم بمغادرة البلاد بحلول الـ 21 من أيار القادم.

وفرضت الإدارة الأمريكية مؤخراً عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا ًوكياناً وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءاً من الـ 14 من حزيران إضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.