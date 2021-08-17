السعودية تناشد أفغانستان «الشقيقة»: إنما المؤمنون إخوة!

دعت وزارة الخارجية السعودية حركة «طالبان» وكافة الأطراف الأفغانية إلى الحفاظ على الأرواح، آملة باستقرار الأوضاع في أسرع وقت «من دون تدخل من أحد».



وقالت الخارجية في بيان، أمس، إنها «تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت».



وأضافت أنه «انطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وعملاً بقول المولى سبحانه وتعالى (إنما المؤمنون إخوة)، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تأمل بأن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات».



كما أكدت «في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه من دون تدخل من أحد».