السعودية تعلن عن تسهيل الرحلات البرية الى سوريا

قال أحد العاملين في شركات النقل البري الخاصة بـ”السعودية”، إن مديرية السياحة في “جدة” تواصلت مع الشركة التي يعمل بها، وقالت لهم إنه بإمكانهم تسيير الرحلات من كافة مناطق “السعودية” إلى “سوريا”، اعتبارا من مطلع حزيران الجاري.



وأضاف المصدر الذي لم يذكر موقع تلفزيون “سوريا” اسمه: «أخبرونا أنهم يضمنون لنا جميع التسهيلات على المعابر البرية، بشرط أن تكون الأوراق الثبوتية كاملة، والالتزام بالتدابير الاحترازية من فايروس كورونا، ومن المخطط أن تنطلق أول رحلة لنا خلال أيام قليلة». يأتي هذا عقب زيارة وزير السياحة السوري “محمد رامي مرتيني” إلى “السعودية”، شهر أيار الفائت للمشاركة في فعالية سياحية، وسط أنباء تتحدث عن تقارب سوري سعودي، وقرب عودة العلاقات المقطوعة بين البلدين على خلفية الحرب السورية، منذ عام 2011.