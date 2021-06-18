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السعودية تعلن تشكيل فريق عمل لتوحيد الرؤية الإعلامية مع مصر

أعلن ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي، عن تشكيل فريق عمل لوضغ رؤية موحدة للإعلام المصري والسعودي، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية.

وقال القصبي إن "الكذب والفتن والمغرضين والمستهدفين للعرب مصريين وسعوديين، لابد أن يتم مواجهتهم بإعلام يهدف إلى تثقيف أبنائنا وبناتنا لمواجهة هذا الإعلام، حيث نواجه فتن الإعلام بتثقيف أبنائنا".

وأوضح أن "كل فرد في العالم أصبح محطة إعلامية متنقلة صوت وصورة ومحتوى، والعالم كله يتحدث مع أناس فى أقصى الشرق والغرب صوت وصورة، حيث إن العالم أصبح في لحظة واحدة فالوقت ذهب والفورية والبث المباشر أصبح موجود".

 



المصدر: "اليوم السابع"