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السعودية تضع شروطاً للتطبيع مع "إسرائيل"

بعد أيام من تنصيب جو بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، كشفت السعودية عن موقفها تجاه التطبيع مع "إسرائيل". 

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن «السلام مع "إسرائيل"، لن يتحقق إلا بعد تطبيق بنود مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن موعد التطبيع مرهون بتحقيق سلام وتحقيق الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية حسب مبادرة السلام العربية». وذلك خلال مقابلة متلفزة. 

وعلّق وزير الخارجية السعودي على توصل عدد من الدول العربية لاتفاقيات تطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" قائلا: «نأمل أن يكون لها أثر إيجابي وهذا قرار سيادي في النهاية لتلك الدول»، متابعاً « نأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا وهو تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية حسب الأسس المتفق عليها جميعاً».

بن فرحان أعرب عن أمله «بأن تدفع هذه الاتفاقيات "إسرائيل" للانخراط بحوار جاد مع الفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل للقضية»، مؤكداً «أن الدول التي توصلت لاتفاق تطبيع مع "إسرائيل" حريصة على قيام الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية»، على حد اعتباره. 

وفي عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقعت كل من الإمارات والبحرين، والمغرب، وتفاهم مع السودان، على أمل أن تحذو السعودية حذوهم.