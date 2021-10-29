السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيهاالمملكة العربية السعودية

استدعت السعودية، اليوم الجمعة، سفيرها في لبنان للتشاور، فيما طلبت من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة، وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية إليها.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ "حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز".



وأضاف البيان أنّه "حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان، فإنّ حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".



يأتي ذلك بعد تصريحات نشرت لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والّتي وصف فيها حرب اليمن بـ"العبثية"، مضيفاً أنّ "جماعة أنصار الله تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، ما أثار ردود فعل دولية ومحلية.



وتعليقاً على ذلك، قال قرداحي في تصريح له إنّه لم يخطئ بحق أحد، مضيفاً: "لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية".