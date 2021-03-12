السعودية ترفض السماح للبضائع التركية بدخول أراضيها

أعادت الرياض حاويات تحمل بضائع تركية إلى أنقرة، بعد انتظارها 3 أشهر بالميناء السعودي، رافضة السماح بدخولها إلى أراضيها و ذلك بعد أن أعلنت مقاطعة المنتجات التركية مؤخراً.



وقال رئيس شركة «Digicom» للأدوات الإلكترونية في تركيا، صبري يغيت، لموقع «بلومبرج» الناطق بالتركية، إن المملكة تعيد حاوياتنا، كان آخرها التي انتظرت 3 أشهر متتالية داخل الميناء السعودي، ليصبح إجمالي الحاويات التي أعادتها السعودية لنا 120 حاوية.



وأوضح أن بعض البضائع لا تتعدى مدة صلاحيتها 16 شهراً، وأنهم خسروا 6 أشهر في الجمارك فقط، وبخسارة 3 أشهر أخرى أصبحت البضائع لا تصلح للاستعمال.



وبالرجوع لبيانات هيئة الإحصاء التركية، يتضح أن الفترة من 1 تشرين الأول 2020 (توقيت إعلان المقاطعة) إلى 31 كانون الثاني 2021، انخفض إجمالي صادرات تركيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 58 % من 965 مليون دولار إلى 401 مليون دولار.



ومع ذلك، فإن صادرات السعودية إلى تركيا لها جدول مختلف حيث ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى تركيا في نفس فترة الأربعة أشهر بنسبة 3 % ووصلت إلى 596 مليون دولار.