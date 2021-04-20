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الزيوت مستقرة على سعرها في الأسواق السورية.. والبرغل يتراجع بنحو 800 ليرة سورية

استقرت أسعار الزيوت في مخلف الأسواق على سعر قدره 8000 ليرة سورية للتر زيت دوار الشمس و 7500 ليرة سورية للتر زيت الصويا . 


بينما وصل سعر كيلو الأرز الصيني إلى 2800 ليرة سورية ، بينما وصل سعر كيلو الأرز الاسباني إلى سعر قدره 3200 ليرة سورية. 


وحسب جولة  في الأسواق فلم يزل سعر كيلو الحلاوة عند 13 ألف ليرة سورية، و كيلو الزعتر لا زال متنوع السعر حسب النوع والماركة ليبدأ من سعر قدره 7 آلاف ليرة سورية وصولاً إلى 15 ألف ليرة سورية وطبعاً التغليف يلعب دور هام في التسعير. 

ووصل سعر كيلو العدس الأسود 2000 ليرة سورية ،و   2200 ليرة  للعدس الأحمر المجروش ، و كيلو البرغل بنوعيه الخشن و الناعم فقد انخفض من 2500 إلى 1800 ليرة سورية  ، بينما وصل سعر كيلو الشعيرية إلى 2800 ليرة سورية للنوع الوسط ، علماً أنه قد يصل إلى 4000 ليرة .

وأما الحبوب فلم تتغير أسعارها إذ لا زال  سعر كيلو  الحمص 4000 ليرة سورية والفاصولياء الحب فقد وصلت سعر قدره 5500 ليرة سورية معبأة ،و الفول العريض وصل سعر 3800 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد  بينما بلغ سعر كيلو السكر المغلف 2000 ليرة سورية ، و الطحين الحر بقي عند سعر قدره 2000 ليرة سورية .
 
بينما بلغ سعر كيلو الشاي الفرط سعر 25 ألف ليرة سورية  أما القهوة الشعبية فقد وصلت سعراً قدره 14 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد والهندية وصلت نحو الـ 26 ألف ليرة سورية بينما الغولد وصلت تقريباً لسعر 35 ألف ليرة سورية علماً أن أسعار هذه عادة ما تكون مستقرة. 

وفيما يخص السمون فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي سعة 2 كيلو  "الريف " 12 ليرة سورية  و حوالي 14 ألف  ليرة سورية لعبوة سمنة الخير وسجلت عبوة السمن البقري 2كيلو نوع أول سعراً قدره 38 ألف ليرة سورية.

نذكر هنا أن الأسعار وسطية و قد تختلف من سوق لآخر كما أن أغلب التجار ملتزمون بالحد الأعلى للسعر المسموح حسب نشرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع وجود تجاوزات دائمة في حال غياب الرقابة التموينية عن السوق.

 

 

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