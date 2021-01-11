بتغطية من “أباتشي” أمريكية.. “قسد” تنقل العشرات من مسلحي “داعش” المعتقلين في الحسكة إلى سجن آخر
تعزيزات عسكرية كبيرة للقواعد الأمريكية في دير الزور و الحسكة
محاولات انتحار ووفيات بـ “السل” في معتقلات “قسد” في الحسكة
استشهاد طفل وإصابة والدته باعتداء الاحتلال الأمريكي على بلدة العزبة بريف دير الزور
هجومٌ جديد لمسلحي تركيا على منبج
العثور على رئيس المجلس السوري التابع لقسد مقتولا مع ابنه شرق سوريا
انفجار سيارة نقل في معبر نصيب الحدودي
وزارة الخارجية تؤكد التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري
التوصل لاتفاق تهدئة بين الجيش العربي السوري و “قسد” في القامشلي
حالات القتل لمتعاونين مع “قسد” تتصاعد في مخيم الهول
فقدان أكثر من ألف إمرأة وفتاة في عفرين بعد العملية التركية
أربع عمليات اغتيال في درعا في أقل من 24 ساعة!
مصدر عسكري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها
تنظيم الد ولة يتمكن في البادية.. و”حراس الدين” يكسر الطوق
هجوم صاروخي يستهدف صهاريج نفط مسروق شرقي سوريا

الزعيم الكوري الشمالي يعلن تشكيل قوات نووية ويطرد شقيقته من الحزب الحاكم

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الإثنين، أن بلاده أكملت عملية تشكيل قوات نووية وطنية. 

وقال كيم جونج أون وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن القوة الوطنية لكوريا الشمالية بلغت "أعلى مستوى في أي وقت مضى".

فيما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انتخب أميناً عاماً لحزب العمال الحاكم، مستلماً اللقب من والده الراحل في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز سلطته.

واتخذ الزعيم الكوري الشمالي، قراراً حاسماً تجاه شقيقته، التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بعد مرضه، كيم يو-جونغ، حيث تمّ طردها من قائمة الأعضاء المناوبين في المكتب السياسي للحزب الحاكم، ولم تكن مدرجة في قائمة المديرين للحزب.

وتوقع بعض المراقبين فى وقت سابق، أن يتم ترقيتها إلى عضو رئيسي في المكتب في محاولة من شقيقها لتعزيز حكم أسرة كيم. ولم يتضح على الفور سبب طرد الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً من منصبها في المكتب السياسي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.