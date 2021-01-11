الزعيم الكوري الشمالي يعلن تشكيل قوات نووية ويطرد شقيقته من الحزب الحاكم

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الإثنين، أن بلاده أكملت عملية تشكيل قوات نووية وطنية.



وقال كيم جونج أون وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن القوة الوطنية لكوريا الشمالية بلغت "أعلى مستوى في أي وقت مضى".



فيما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انتخب أميناً عاماً لحزب العمال الحاكم، مستلماً اللقب من والده الراحل في خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز سلطته.



واتخذ الزعيم الكوري الشمالي، قراراً حاسماً تجاه شقيقته، التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بعد مرضه، كيم يو-جونغ، حيث تمّ طردها من قائمة الأعضاء المناوبين في المكتب السياسي للحزب الحاكم، ولم تكن مدرجة في قائمة المديرين للحزب.



وتوقع بعض المراقبين فى وقت سابق، أن يتم ترقيتها إلى عضو رئيسي في المكتب في محاولة من شقيقها لتعزيز حكم أسرة كيم. ولم يتضح على الفور سبب طرد الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً من منصبها في المكتب السياسي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.