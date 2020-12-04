الزراعة تزيد المقنن العلفي المدعوم لمربي الفروج

وافقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على زيادة المقنن العلفي المدعوم لمربي الفروج للدورة الحالية بواقع 1700غرام “ذرة صفراء” و300غرام “كسبة صويا” للفروج الواحد مشيرة إلى ضرورة الإسراع بتسليم المربين فحم الكوك من مصفاة حمص بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج واستمرار عملية تربية الفروج بوتيرة جيدة.



وتم خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الزراعة مع ممثلين عن مربي الفروج مناقشة آلية العمل على استقرار تربية الفروج وبالتالي استقرار عرض المنتجات وأسعارها وآليات تخفيض تكاليف الإنتاج إلى الحد الأدنى لتأمين لحم الفروج بسعر مناسب للمستهلك مع تأمين هامش ربح بسيط للمربي.



وبين ممثلو مربي الفروج أن من أهم المشاكل والصعوبات التي تعترضهم ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف وصعوبة توفير مواد الطاقة للتدفئة خلال فصل الشتاء.



معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش بين في تصريح لـ سانا أن الوزارة وبهدف متابعة واقع تربية الفروج طلبت الاجتماع مع ممثلي المربين من مختلف المحافظات لمعرفة الصعوبات التي تعترض عملهم للمساعدة في حلها وهو ما تم أمس في الوزارة وخلص إلى اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه.



وفي الإطار أبدى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب استعداد السورية للتجارة لتخزين الكميات التي يرغب بها المربون وتجار الفروج في برادات المؤسسة وبسعر رمزي بحيث يتم تخزين كميات منه عند انخفاض السعر لطرحها عند ارتفاعه بسعر مناسب.



يذكر أن مخصصات الفروج من المقنن العلفي المدعوم كانت 150 غراما من الذرة الصفراء و50 غراما من كسبة الصويا.







سانا