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الزراعة: التعويض عن قيمة الإنتاج المتضرر وفقاً للجولات الإحصائية

أكدت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منح التعويض للفلاحين عن قيمة الإنتاج المتضرر لهذا الموسم وفقاً للجولات الإحصائية وتقدير الإنتاج وبناء عليه تم التعويض بأخذ متوسط الانتاج لكل شجرة حسب النوع الشجري، أما بالنسبة لإنتاج أشجار الزيتون فقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء على اعتماد كمية الإنتاج /17/ كغ كمتوسط إنتاج بدلاً من /4.7 / كغ بموجب كتابهم رقم /15512/1 تاريخ 8/11/2020 علماً بأن إنتاج الزيتون معاوم لهذا الموسم .

وقسمت التعويضات على مدى ثلاث سنوات، وتبعا لذلك فإن ما سلم حالياً فقط نصف المبلغ المستحق وسيتم تسليم بقية التعويض 25% للسنة الثانية و25% للسنة الثالثة.المصدر: صحيفة تشرين 