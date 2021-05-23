الرقة تنتخب للمرة الأولى منذ بداية الحرب ..ومخاوف من عرقلتها من قبل “قسد”

تجري هذا العام الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى ضمن محافظة الرقة منذ بداية الخرب المفروضة على سوريا.



حيث كشف محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة عن تخصيص 95 مركزاً انتخابياً في مناطق الريف الشرقي والغربي للمحافظة، موضحاً أن هناك مخاوف من قيام “قسد” بمنع المواطنين من الخروج من المناطق التي تحتلها والوصول إلى المراكز الانتخابية قائمة.



وأكد خليفة أن أعضاء اللجان الانتخابية في الريف الشرقي أدوا اليمين الدستورية لتنفيذ مهامهم يوم أمس، وسيؤدي اليوم أعضاء اللجان في الريف الغربي اليمين، وقد تتسبب “قسد” بخفض نسبة المشاركة في المحافظة إلا أن المزاج الشعبي يميل نحو المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



وبحسب محافظ الرقة، كانت “قسد” سابقاُ قد منعت المواطنين من الوصول إلى المناطق التي كانت قد شهدت وجود مراكز اقتراع في انتخابات مجلس الشعب، فهي تحاول التشويش على اي مناسبة انتخابية في المناطق الشرقية تحت ذريعة مقاطعتها للانتخابات.



فيما يتحدث مصدر صحفي كردي عن تلقي “قسد” تعليمات مشددة من قيادة القوات الأمريكية بمنع خروج أي مواطن نحو المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية خلال ايام الانتخابات، ويؤكد أن الاجتماعات الأمريكية مع قسد خلال الشهر الماضي كانت تتطرق بشكل مستمر لهذا الملف.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستنطلق يوم الأربعاء في عموم المحافظات السورية، بعد أن كانت سفارات سوريا في عدد كبير من العواصم قد شهدت إقبالاً غير مسبوق على الانتخابات الرئاسية يوم 20 من الشهر الحالي.



محمود عبد اللطيف