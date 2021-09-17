الرئيس المصري وملك البحرين يبحثان تطورات «سد النهضة»

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، آخر تطورات قضية سد «النهضة» الإثيوبي، خلال لقاء بمدينة شرم الشيخ، جمع السيسي مع آل خليفة.



ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية على «فايسبوك»، بياناً، جاء فيه أن «مباحثات السيسي وآل خليفة، تناولت آخر تطورات قضية سد النهضة في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد».



وأضاف البيان، أن «ملك البحرين جدد موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل».



كما شدد آل خليفة على «دعم الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة».



وفي وقت سابق الخميس، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا، في القاهرة، عن تطلع بلاده إلى استئناف المفاوضات حول السد.



وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.



فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانوناً، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.



والأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بالإجماع، يدعو السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.