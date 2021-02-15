الرئيس العراقي لـ سفير سورية: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه سفير سورية في بغداد سطام جدعان الدندح اليوم الاثنين، على أهمية العمل على تطوير العلاقات بما يخدم الاستقرار والمصالح في البلدين.

وجاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية أشار إلى أهمية “العلاقة بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة”.



وبحسب البيان، أكد الرئيس صالح على أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة.



وأوضح أن المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط لافتاً إلى ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي.

المصدر: سانا