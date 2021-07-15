الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل وزير الأمن الإيراني

التقى الرئيس العراقي برهم صالح ووزير الأمن الإيراني محمود علوي، في بغداد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



ووفق بيان الرئاسة العراقية، فإن «صالح استقبل علوي في قصر السلام ببغداد، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف الصعد من أجل خدمة المصالح المشتركة للدولتين وكل المنطقة.



وقال صالح: «العراق المقتدر والآمن والمستقر، وبعلاقاته المتوازنة مع محيطه العربي والإسلامي يمثّل عامل استقرار ومركزاً لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة، ويعزز السلم والأمن الإقليمي».



وكان علوي قد وصل إلى بغداد اليوم في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقاً وغير محددة المدة.