الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني موجود مع عائلته في الإمارات".



وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الأربعاء أن "الإمارات استقبلت الرئيس غني وأسرته في البلاد لاعتبارات إنسانية".



وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني متحدثاً من الإمارات أمس الأربعاء إنه "اضطر لمغادرة كابول للحيلولة دون إراقة الدماء"، ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى مغادرته القصر الرئاسي".



وقال غني في مقطع مصوّر تمّ بثه على "فيسبوك"، وهو أول تعليق علني له منذ تأكيد وجوده في الإمارات "لو كنت بقيت لشهدت إراقة دماء في كابول"، وأضاف بأنه "غادر بناءً على نصيحة من مسؤولين بالحكومة".





وكان مصدر قي الرئاسة الأفغانية قال الأحد الماضي إنّ "الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزّمة في البلاد"، وأن الرئيس غادر البلاد.



ونشرت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية أن الرئيس غادر في حينها إلى طاجيكستان، الأمر الذي أكّده نائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله.



وأعلن قادة حركة "طالبان" أنهم "سيطروا على قصر الرئاسة الأفغاني ودخلوه في العاصمة كابول الأحد الماضي، بعد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان.



جاء ذلك بعد أن وصل وفدٌ من حركة "طالبان" إلى القصرِ الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، بهدف "إجراء محادثات مع الرئاسة الأفغانية حول تسليم السلطة".