للمرة الثانية.. مجموعة تطلق على نفسها “سرية أنصار أبو بكر الصديق” تستهدف آلية للقوات التركية في إدلب
استشهاد عدد من عناصر الجيش في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
إيران: على القوات الأمريكية المحتلة الرحيل عن سوريا
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية
ما أبعاد دعوة بيدرسون لإيجاد "صيغة دولية جديدة" للحل في سوريا؟
الحكومة ترفع أسعار البنزين والغاز المنزلي
إحباط عملية إرهابية بأحزمة ناسفة كانت تستهدف دمشق
نموذج «التحرير» الأميركي: الرقّة تنازع تحت ركامها
إصابات باستهداف صواريخ مجهولة المصدر حراقات بدائية لتكرير النفط في ريف حلب
اشتباكات بين القوات العراقية وعناصر "إرهابية" على الحدود مع سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كمية جديدة من قمح سوريا ويرسله إلى شمال العراق
الجيش يبدأ حملة نزع الألغام في البادية
الثالث من نوعه هذا الشهر.. رتل عسكري تركي ضخم يدخل سوريا
موسكو ودمشق: السلطات الكردية فقدت السيطرة على الوضع في مخيم الهول

الرئيس الأسد يوجه مجلس الوزراء بتقديم إعانة لصندوق التسليف الطلابي

وجّه السيد الرئيس بشار الأسد مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتي مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.

كما وجّه الرئيس الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، والتي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض.

ويساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.

وسيبدأ صندوق التسليف الطلابي العمل وفق سقف القروض الجديدة التي وجّه بها السيد الرئيس للطلاب بعد شهر من تخصيص مبلغ الإعانة المقرر للصندوق.