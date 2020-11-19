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الرئيس الأسد يوجه رسالة الى عون

الرئيس الأسد يوجه رسالة الى عون

وجّه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون لمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان.

 وتمنى الرئيس الأسد أن ينعم لبنان بالأمان والاستقرار، وأن يمضي في مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار”.

كما، قال الرئيس الأسد، إن “محاولات الاستعمار الخبيث للتدخل في شؤون لبنان وسوريا تظهر بوضوح نواياه لارجاع منطقتنا الى عهد الانتداب”.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية أمس الأربعاء، أنه سيتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال، وذلك بسبب الاقفال لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، قالت المديرية إنه “نظراً للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة كورونا، واستناداَ إلى قرار الاقفال الكامل، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال باسم الجمهورية اللبنانية، وذلك وفقاً للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء”.