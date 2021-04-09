الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات

في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي حلّت بظلالها على سوريا، التقى الرئيس السوري الأسد،الخميس 8/4/2021 المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له بدمشق، لبحث ملفات عدة منها العقوبات على سوريا وآخر التطورات السياسية.



وخلال اللقاء، أكد الجانبان عزمهما مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سوريا، والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام سورية.



في المقابل، «جدد الوفد الروسي دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض موسكو لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة، ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب على سوريا، إضافة إلى القضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة».



اللقاء تناول أيضاً عدداً من المواضيع ذات الشأن السياسي، حيث تم التأكيد على أن أي تقدم على المسار السياسي يتطلب التزاماً بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها.



وحضر اللقاء كل من رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والسفير الروسي في دمشق.