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الرئيس الأسد يقلد وساماً رفيعاً لثاني أقدم مسؤولة على رأس عملها في سوريا

الرئيس الأسد يقلد وساماً رفيعاً لثاني أقدم مسؤولة على رأس عملها في سوريا

كرم الرئيس الأسد مديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح وهي إحدى أقدم المسؤولين في سوريا الذين ما زالوا يحتفظون بمناصبهم.


وقلد الأسد فلوح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة “تقديرا لمسيرتها الوطنية” حيث تتولى إدارة “الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء” منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.


ووصفت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي فلوح بأنها “قامة عظيمة من قامات سوريا، ونموذج يحتذى به” وأضافت أن “مسيرتها الوطنية حافلة بالعطاء، فمن مناضلة من أجل إعلاء شأن دور المرأة عبر الاتحاد النسائي إلى ممثلة عن الشعب على مقاعد البرلمان إلى أم حنون ومربية فاضلة تفانت وأعطت من قلبها وروحها لصون أمانة من ضحوا بدمائهم كرمى للوطن”.


وذكرت وكالة سانا أن فلوح شكرت الأسد على التكريم “معتبرة أنه يشكل دافعا لها ولجميع كادر مدارس أبناء الشهداء من أجل المزيد من العطاء معبرة عن فخرها بعملها طوال السنوات الماضية مع أبناء الشهداء”.