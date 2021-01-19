“قسد” تستولي على دائرة نفوس تل تمر وتمنع أطباء مشفى القامشلي من الوصول إلى عملهم
هجمات المجهولين على حواجز الجيش العربي السوري تعكر صفو القنيطرة.. 19 هجوم خلال عامين
الخارجية تنفي أية لقاءات سورية إسرائيلية
“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
لافروف:لانريد أن تستخدم الأراضي السورية ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية‏
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة
جيمس جيفري يكشف هدف الدعم الأمريكي للغارات الاسرائيلية على سوريا
شهداء من الجيش في هجوم مسلح على أحد حواجزه جنوب البلاد
هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد
أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟
بعد اشتباكات دامية.. اتفاق صلحي بين العشائر المتنازعة في درعا
القوات المسلحة العراقية: نعمل بجدٍ ومثابرةٍ لمسك الحدود مع الجانب السوري
أحدها قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.. شروط أمريكية على “قسد” قبيل استلام “بايدن”
“سرية أنصار أبو بكر” للجيش التركي: “جهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم”
مواجهات بين أكبر فصيلين مسلحين تابعين لتركيا بسبب “الدعارة”

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين بسبب مخالفات وأخطاء قانونية

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

ونص المرسوم رقم 13 لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 4/4 تاريخ 11-1-2021 بحق القاضي محمد بن علي يوسف مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة في عدلية اللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الأولى وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

كما نص المرسوم رقم 14 لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/1 تاريخ 4-1-2021 بحق القاضي ركان محمد وهيبة مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.