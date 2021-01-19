الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين بسبب مخالفات وأخطاء قانونية

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.



ونص المرسوم رقم 13 لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 4/4 تاريخ 11-1-2021 بحق القاضي محمد بن علي يوسف مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بجبلة في عدلية اللاذقية من المرتبة الثانية والدرجة الأولى وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.



كما نص المرسوم رقم 14 لعام 2021 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/1 تاريخ 4-1-2021 بحق القاضي ركان محمد وهيبة مستشار محكمة استئناف الجنح السابعة في عدلية حلب من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة وتصفية حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.