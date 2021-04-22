الرئيس الأسد يصدر قانوناً يساهم في تخفيف مشكلة نقل الركاب، وخلقِ فرص عملٍ جديدة.

أصدر الرئيس الأسد، اليوم الأربعاء، قانونا سمح للشركات المرخصة وسيارات الركوب الخاصة الصغيرة والمتوسطة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.



و يسمح القانون رقم 16 لعام 2021، القاضي للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة “السياحية” والمتوسطة “ميكرو باص” التي لا يزيد عدد ركابها على 10 ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني .



ويُساهم القانون الجديد في تخفيف مشكلة نقل الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات، ويُوفر الكثير من الوقت على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، كما يؤمن فرص عمل جديدة، ودخل إضافي لأصحاب المركباتِ الخاصة.



وبحسب ما نشرت صفحة الرئاسة السورية على يوتيوب، ينظم القانون خدمة النقل للمركباتِ الخاصة ويضعها في إطارها القانوني، بهدفِ الحد من عشوائية هذه الخدمة ومخاطرها، وتأمين حقوق الركاب وأصحاب المركبات وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضعه ضوابط تحدّد المسؤوليات.



وبحسب القانون، يشترط للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة وفق الأحكام والشروط المحددة في نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب.



وأوضح القانون أن نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب يصدر بقرار من مجلس الوزراء.



