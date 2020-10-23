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الرئيس الأسد يحيل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الشعب اليوم

أحال السيد الرئيس بشار الأسد إلى مجلس الشعب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء اعتمد خلال جلسته الثلاثاء الماضي الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 البالغة 8500 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 4000 مليار ليرة لموازنة 2020.

وتوزعت النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندي نفقات جارية بنحو 7 آلاف مليار ليرة و1500 مليار ليرة عبارة عن إنفاق استثماري حيث تضمنت الاعتمادات نحو 3500 مليار ليرة للدعم الاجتماعي و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.