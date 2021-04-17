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الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء

الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة عيد الجلاء متمنياً فيها التقدم والنجاح  للشعب السوري.

وأعرب الرئيس روحاني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من جلالة ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه قدم فيها تهاني الملك والملكة لسورية حكومة وشعباً بعيد الجلاء متمنياً عودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوعها.

وأكد جلالة الملك أن سورية وماليزيا مازالتا تتمتعان بعلاقات حارة وودية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1958 معرباً عن أمله بأن تتعزز هذه العلاقات من أجل المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.