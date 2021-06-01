الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بفوزه بالانتخابات الرئاسية

تلقى الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.



وجاء في برقية رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية.. إن فوزكم الساحق في الانتخابات أظهر بوضوح تقدير واحترام المجتمع السوري لما قدمتموه من خدمات جليلة للبلاد والثقة العالية للشعب السوري ودعم برنامجكم الذي يهدف إلى التنمية الشاملة والذي يتماشى مع طموحه.



وأضاف الرئيس بيبيلوف.. إنني إذ أعبر عن ثقتي من أنه بفضل جهودنا المشتركة سوف تتعزز وتتطور أكثر فأكثر علاقات الصداقة التي تشكلت بين بلدينا.



وأعرب الرئيس بيبيلوف عن تمنياته للرئيس الأسد بوافر الصحة وتحقيق المزيد من الإنجازات وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تحقيق الازدهار للجمهورية العربية السورية وإحلال السلام والرفاه في ربوع البلاد.