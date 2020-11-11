الرئيس الأسد: قضية اللاجئين هي قضية سورية وحلها لايعتمد فقط على الحكومة السورية

استقبل الرئيس "بشار الأسد " كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني "علي أصغر خاجي" والوفد المرافق له.



وقدم الوفد الإيراني للرئيس "الأسد" رؤية إيران للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين المقرر عقده في دمشق.



وأبدت طهران استعدادها لتقديم أي دعم من الممكن أن يساهم في إنجاح المؤتمر وحل هذا الملف الإنساني.



بدوره، أكد الرئيس "الأسد" أن «المؤتمر سيكون خطوة جوهرية في المسار الذي تسير به الحكومة لإنهاء هذا الملف، خاصة أنه سيتيح تبادل الآراء والأفكار مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية».



وشدد على أن «قضية اللاجئين هي قضية سورية، ولكن حل هذه القضية لا يعتمد فقط على الحكومة السورية، بل أيضاً على مدى نزاهة بعض الدول التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان ولكنها في الوقت نفسه لا تكترث للأحوال الصعبة التي عاشها اللاجئون طوال هذه السنوات».



وأضاف أن «هذه الدول تعمل جاهدة من أجل تسييس هذا الملف والإبقاء على اللاجئين خارج الأراضي السورية أطول فترة ممكنة للضغط على سوريا».