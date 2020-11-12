الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA” قلق مما قد يفعله ترامب خلال الأيام الـ 70 المتبقية له

بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة دونالد ترامب، أعرب الرئيس الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية “CIA”، جون برينان، عن قلقه مما قد يفعله ترامب خلال الأيام الـ 70 المتبقية من ولايته.



ووفقاً لموقع “سي إن إن”، فإن برينان قال: “لا أعتقد أن بإمكان ترامب التمسك بقوته لأن سلطاته ستنتهي في ظهر يوم التنصيب في 20 كانون الثاني المقبل، لكنني قلق للغاية من ما يمكن أن يفعله بين اليوم الراهن وذلك التاريخ، وعليّ أن أقول.. أنا قلق الآن مما يمكن أن يفعله هذا الرئيس الغاضب وإمكانية تهوره”.



وأضاف: “ما يمكن أن يفعله في الأيام الـ 70 المقبلة يثير قلقي الآن أكثر من فترة رئاسته، لأنه يقوم بأعمال، مثل وضع أشخاص في مراتب عالية بوزارة الدفاع، وهم أشخاص غير مؤهلين وبدون خبرة، ما يبعث بإشارة مقلقة حقاً إلى قواتنا والجيش، بالإضافة إلى الأمم حول العالم”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الإثنين الفائت أي بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، عن إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه بوزارة الدفاع الأمريكية، وعيّن مكانه كريستوفر ميلر، قائماً بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.



يذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز”، أفادت قبل أيام بأن “مسؤولين بالبنتاغون لا يستبعدون شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية، ضد إيران أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة بالسلطة”.