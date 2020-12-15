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الرئاسة اللبنانية: عون اعترض على تفرد الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين منهم

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون اعترض على "تفرد" رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين، "دون الاتفاق" معه.

وقالت الرئاسة في تغريدات على "تويتر"، ردا على  بيان المكتب الإعلامي للحريري: "اعتراض الرئيس عون قام على طريقة توزيع الحقائب على الطوائف ولم يجر البحث في الأسماء المقترحة".

وأضافت: "الرئيس عون اعترض على تفرد الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية، والرئيس عون لم يطرح يوما أسماء حزبيين مرشحين للتوزير ولم يسلم رئيس الحكومة المكلف لائحة أسماء".

ولفتت إلى أن الصيغة الأخيرة التي طرحها الحريري لتشكيل الحكومة تختلف عن الصيغ التي سبق أن تشاور في شأنها مع عون.

وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن عون طرح التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، وكان همه الوصول إلى حكومة قادرة على مواجهة الظروف بعيدا عن العناد وتحريف الحقائق.

 


 
المصدر: RT