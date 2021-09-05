الرئاسة السورية تنعى أبو سليم دعبول مدير مكتب الرئاسة منذ 67 عاما

نعت الرئاسة السورية محمد ديب دعبول (أبو سليم)، أحد الشخصيات المحورية في مكتب الرئاسة السورية، والذي وافته المنية أمس السبت عن عمر يناهز الـ 86 عاما.



وقالت الرئاسة السورية إن الراحل وهو من مواليد دير عطية بريف دمشق عام 1935، "كان نموذجا في الانتماء الوطني والإخلاص والتفاني في العمل على مدى مسيرة حياته المهنية".



وأشارت الرئاسة السورية إلى أن دعبول "نال وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2021 تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة والتي بدأت عام 1954 وامتدت لأكثر من سبعة عقود".



وتولى دعبول المعروف في سوريا باسم "أبو سليم" إدارة المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن، حيث رافق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في أجهزة الرئيس، بشار الأسد.