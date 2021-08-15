الذهب يعاود ارتفاعه محلياً بقيمة 3 آلاف ليرة

عقب انخفاضه خلال نشرتي الأسعار السابقتين بقيمة ألفي ليرة وأربعة آلاف ليرة عاد سعر غرام الذهب عيار الـ21 في السوق المحلية أمس للارتفاع مجدداً بقيمة 3 آلاف ليرة سورية عن سعر أمس الأول متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1780 دولاراً.



وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 163 ألف ليرة وسعر شراء 162500 ليرة، في حين بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 139714 ليرة وسعر شراء 139214 ليرة.



وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005 -0991937718. وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت ألفي ليرة للغرام عيار الـ21 يوم الإثنين الماضي عن سعره السبت الماضي وسجل الغرام عيار21 سعر مبيع 160 ألف ليرة سورية وسعر شراء 159500 ليرة، في حين بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 137143 ليرة وسعر شراء 136643 ليرة.. وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق الإثنين الماضي فقد سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 158 ألف ليرة سورية وسعر الشراء 157500 ليرة، في حين بلغ سعر الغرام عيار الـ18 135429 ليرة وسعر الشراء 134929 ليرة. أما عالمياً فقد واصل سعر الذهب ارتفاعه وهذه المرة كان لفيروس ك* و* ر* و* ن* ا تأثير في أسعاره حيث ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بالفيروس.



وذكرت وكالات أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1756.17 دولاراً للأوقية في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1759.70 دولاراً، ويوم الخميس الماضي كانت قد ارتفعت أسعار الذهب في ظل انحسار المخاوف بشأن تقليص المركزي الأميركي للدعم.



وذكرت «وكالات» أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1753.90 دولاراً للأوقية في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1756.30 دولاراً.