الذهب يرتفع محلياً بمقدار ألفي ليرة

عاد الذهب مع بداية الأسبوع الحالي ليسجل ارتفاعاً بمقدار ألفي ليرة سورية عما سجله في نهاية الأسبوع الماضي حيث كان قد شهد استقراراً نسبياً مدة ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار /21/ يوم أمس سعراً بـ168 ألف ليرة سورية للمبيع، و167500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار /18/ مبيعاً بسعر 144 ألف ليرة سورية، وبـ 143500 ليرة سورية للشراء.



وقد بينّ مصدر في جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق بأن تقلبات سعر الذهب محلياً مردها التقلبات التي يشهدها سعر الذهب عالمياً والذي شهد ارتفاعاً مع بداية الأسبوع مسجلاً سعراً بـ1762 دولاراً للأونصة الذهبية العالمية، لافتاً إلى أن سعر الصرف المحلي يشهد شبه استقرار في الآونة الأخيرة وهو العامل الثاني الذي يدخل في تحديد سعر الذهب المحلي، ولذلك نشهد شبه استقرار لسعر الذهب محلياً منذ نحو الشهر.



وأشار المصدر إلى استمرار حالة انخفاض المبيعات مؤخراً والتي تعود لعدة عوامل تؤثر في حركة أسواق الذهب بدمشق وأهمها بدء الموسم الشتوي وانتهاء مواسم الحصاد في المنطقة الشرقية وإقبال المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية بالدرجة الأولى. وكانت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق قد عممت إلى جميع حرفيي الصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بعدم إعطاء أي بضائع ذهبية لبائعي الجملة أو المفرق من دون وجود ختم الجمعية على البضاعة، مشددة بأنه في حال ضبط أي بضاعة عند أي حرفي من دون وجود ختم الجمعية عليها فإن صاحب الورشة أو بائع المفرق والجملة يتحمل كامل المسؤولية القانونية حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وذلك لمنع أي حالات تلاعب وغش في الأسواق. وحول أسباب ارتفاع الذهب عالمياً فإن هناك تراجعاً في الأسهم الأوروبية والآسيوية وسط مخاوف بشأن التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو.





الوطن