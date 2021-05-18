الذهب يجدد ارتفاعه في الأسواق

افتتح سعر غرام الذهب سوق ما بعد العيد على ارتفاع جديد، هو الرابع خلال أسبوعين.



ويأتي ارتفاع سعر غرام الذهب، بعد فترة من الاستقرار بالسعر، والتي سبقتها سلسلة من الانخفاضات المتتالية.



وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في “فيسبوك” أن: “سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 156000 ليرة سورية”.



وارتفع سعر غرام الذهب عن تسعيرة ماقبل العيد، بمقدار 3 آلاف ليرة سورية، حيث سجل حينها سعرا وقدره 153 ألف ليرة سورية.



ووصل سعر غرام الذهب محلياً إلى أعلى نقطة سعرية له في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك.



وارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020، حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ل.س مطلع كانون الثاني 2020.



ووصل سعر غرام الذهب في سوريا إلى 150 ألف ل.س خلال الأسبوع الأخير من 2020.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 133714 ل.س، ليوم الإثنين، بعد أن كان 131143 ل.س قبل العيد.



يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة سبق وأكدت أن “سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار”، وهو ما بدى جليا بتحسن قيمة العملة المحلية بشكل كبير أمام الدولار، ورفع سعر الصرف رسميا.



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