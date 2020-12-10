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الديمقراطيون يفشلون في دفع الكونغرس نحو منع صفقة مع الإمارات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن "​ الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي​ أفشلوا مشروع قرار قدمه كبير الديمقراطيين في المجلس، لمنع عقد صفقة كبرى للأسلحة، تشمل بيع طائرات "إف-35" الحديثة، بين ​الولايات المتحدة​ و​الإمارات​".

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف-35"، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وتعتبر ثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مطلع الشهر الماضي مواقة إدارته رسمياً على بيع أسلحة متقدمة لدولة الإمارات بقيمة 23 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف 35 وطائرات مسيرة مسلحة.

وأتت الموافقة الأمريكية بعد أيام من توقيع الإمارات اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" ضمن ما يسمى "معاهدة سلام" في أيلول الماضي.