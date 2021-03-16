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الدوما الروسي: نبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لعودة سوريا للجامعة العربية

قال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي إن روسيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأضاف في حديث خاص بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب السورية: "ما زلنا نساعد في التسوية السورية على جميع المستويات، بما في ذلك بذل جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وأنا مقتنع بأن سوريا يجب أن تصبح مرة أخرى عضوا كامل العضوية في المجتمع الدولي وأن تعود إلى الأسرة العربية". 


وأعرب سلوتسكي عن أمله في أن تصبح اتصالات نواب مجلس الدوما مع برلمانات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية آلية قوية، أو حتى نوعا من "ربيع العودة" لاستعادة مكانة سوريا في جامعة الدول العربية".

يذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

 


المصدر: "وكالات"