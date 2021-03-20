الدولار ينخفض في لبنان.. الأزمة سياسية وليست اقتصادية!

بعد 148 يوماً على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، لايزال الفشل عنوان، المباحثات لتشكيل حكومة، تنقذ اللبنانيين من الانهيار الاقتصادي، وارتفاع الدولار أمام الليرة.



مصادر إعلامية رجحت أن الارتفاع يعود لأسباب سياسية أكثر من كونها اقتصادية، حيث انخفض الدولار اليوم ليصل إلى 11200 ليرة لبنانية عند انتشار أنباء إيجابية عن تشكيل الحكومة، بعد أن اجتاز عتبة الـ15000 ليرة.



ورغم ذلك لاتزال الاحتجاجات وقطع الطرقات قائمة في لبنان، ولكن هذه المرة، المطالبة بحكومة انتقالية، والإطاحة بالحكام الفاسدين وتعديل الدستور.



ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية، حيث حذر مسؤولون من نفاذ الأسواق من المواد الاستهلاكية، بعد التهافت والعراك من قبل اللبنانيين على شراء المواد المدعومة، فضلاً عن إغلاق محطات البنزين والمازوت.



ويرى محللون أن انخفاض الدولار أو ارتفاعه يؤثر بشكيل كبيرة، على الجار سوريا، سلبياً أو إيجابياً.