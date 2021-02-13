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الدكتورة ظريفة بشور.. من أوائل الأطباء في الشرق الأوسط من صافيتا

الدكتورة ظريفة بشور.. من أوائل الأطباء في الشرق الأوسط من صافيتا

الدكتورة ظريفة بشور ، هي أول فتاة تنال شهادة الدكتوراه في الطب في الشرق الأوسط عامة عام 1911م.


 ولدت في صافيتا في العام 1881م و درست المرحلة الثانوية في المدرسة الأمريكية بطرابلس و سافرت بعدها لدراسة الطب في أمريكا بجامعة الينوي في شيكاغو و كان قد سبقها لدراسة الطب أخوها الدكتور بشور الياس موسى ابراهيم بشور تولد عام 1871م


 حيث تخرج في العام 1902م من جامعة الينوي أيضاً الجامعة ذاتها التي درست أخته الدكتورة ظريفة الطب فيها و اختصت بالتوليد و أمراض النساء و الأطفال و بقيت في المهجر حتى عادت في العام 1911م “رائدة الطبيبات في الشرق الأوسط”.