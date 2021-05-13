الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان

أعلن متحدث القوات الجوفضائية الروسية في سوريا أن “القوات الحكومية السورية تمكنت من القضاء على أكثر من 300 إرهابي في سوريا منذ الـ23 من نيسان الماضي، بدعم من القوات الروسية”.



وأضاف المتحدث، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية: “منذ الـ23 من نيسان الماضي، تمت تصفية 338 مسلحاً من الجماعات الإرهابية واعتقال 44 آخرين، وإعطاب 6 عربات لهم وتدمير 38 قطعة سلاح و45 وكرا”.



وقال المتحدث: “الجيش السوري وبدعم من القوات الروسية، يواصل عمليات الاستطلاع والبحث في البادية السورية”.



وتابع المتحدث: “بفضل عمل الجيش، تم إلحاق خسائر فادحة في أفراد ومعدات الإرهابيين، فضلا عن تقليص الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والجيش السوري”.



يذكر أن الدفاع الروسية كانت أعلنت في 19 نيسان الفائت أن “طائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذت ضربات على مقرات للإرهابيين قرب مدينة تدمر أسفرت عن تدمير مقرين والقضاء على نحو 200 إرهابيا”.