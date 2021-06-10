الدفاع الروسية: مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير لغم في الحسكة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح في تفجير لغم استهدف عربتهم المدرعة في محافظة الحسكة.



وقالت الوزارة في بيان لها إن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة اليوم أسفر عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.



وأوضحت الوزارة أنه تم نقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبي لهم ولا يوجد أي خطر على حياتهم.



وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناءً على طلب من الجمهورية العربية السورية وتم خلال هذه الفترة تحقيق انتصارات كبيرة وتكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة.