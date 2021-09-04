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الدفاع الروسية تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي ليل أول أمس

دمرت دفاعاتنا الجوية 21 صاروخ إسرائيلي من أصل الـ 24 خلال عدوان الليلة الماضية، وذلك وفقاً لمركز المصالحة الروسي في سورية.

ونقلت “روسيا اليوم” عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت قوله، إنه “عند الساعة 1:30 تقريبا يوم 3 سبتمبر – أيلول، وجهت أربع مقاتلات تكتيكة من نوع (إف-15) للقوات الجوية الإسرائيلية، من داخل المجال الجوي اللبناني ضربة بـ 24 صاروخا موجها إلى أهداف على أراضي الجمهورية العربية السورية”.

و أشار اللواء كوليت إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 21 صاروخا معاديا بواسطة أنظمة “بوك إم 2 أي” و”بانتسير إس 1″ روسية الصنع.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ليل أمس، وأسقطت معظم الصواريخ، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.