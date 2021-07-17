الدفاع الروسية" تعلن تعرض موقعها الرسمي لهجوم إلكتروني من الخارج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعرض موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت لهجوم إلكتروني، مؤكدة أن هذا الهجوم قد تمّ من خارج البلاد.



وأكدت الوزارة أن الموقع الإلكتروني لها تعرّض لهجوم من نوع "DDoS" من الخارج، وأن الموقع، الذي ظل معلقاً لأكثر من ساعتين، يعمل الآن مرة أخرى.



وأوضحت "الدفاع الروسية" في البيان أنه "في حوالى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 16، تعرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على الإنترنت لهجوم "DDoS"، ونتيجة لذلك واجه بعض المستخدمين صعوبات في الوصول إلى محتواه".



هذا ويحاول جهاز أمن الكمبيوتر التابع لوزارة الدفاع الروسية تحييد الأثر السلبي للهجوم الذي تعرض له الموقع.



يذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت في شهر نيسان/أبريل الماضي، أن بلادها سترد على أي خطّة أميركية محتملة لشنّ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية.



يأتي ذلك في وقت لم يصدر أي إعلان عن مصدر اختراق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية.



في السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في 4 تموز/يوليو الجاري، "لست متأكداً من وقوف موسكو وراء الهجوم الإلكتروني الأخير على البلاد".



وقال بايدن إن "الاعتقاد المبدئي" في واشنطن يشير إلى "عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني تعرضت له مئات المؤسسات الأميركية بهدف طلب الفدية".

وكانت وزارات أميركية عدة أعلنت عن تعرضها لاختراقات إلكترونية في كانون الأول/ديسمبر 2020 من بينها وزارة الخزانة الأميركية.