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الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة يوم الاثنين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على مواقع داخل سوريا الاثنين 19 يوليو.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له اليوم الثلاثاء، إن 4 مقاتلات إسرائيلية “إف-16” دخلت الأجواء السورية بين الساعة 23:39 و23:51 يوم الاثنين 19 يوليو، فوق منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

 وتابع أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة “بانتسير إس” و”بوك إم 2″ روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.
وأضاف أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.

 


المصدر: نوفوستي