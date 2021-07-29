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الداخلية تمنع متابعة صفحات اجتماعية مع تهديد بالملاحقة القضائية

حدد فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لإدارة الأمن الجنائي أسماء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر الفرع أسماء 20 صفحة هي “هنا سوريا” ، وصفحة “الفساد في سوريا” و”الصفحة الرسمية للتطوير ومحاربة الفساد و”كشف فساد دواعش الداخل” و”الميزان وجيفارا طرطوس ، وصفحة “كمال رستم” و”المنظمة السورية لمكافحة الفساد” ، وصفحة “هموم الشعب السوري” و”وجعك يا وطني” و”أماني مخلوف” و”رنا جعفر” ، وصفحة نعم لرامي مخلوف” وصفحة “الفساد الإداري في سوريا” ، وصفحة “البهلولية نيوز”، وصفحة “سوق دمشق المركزي” ، وحساب المدعو “القاضي عرين الخطيب” وحساب “أنيسة أبو حرب”، وحساب “فاطمة علي سليمان ، وحساب “سمير متيني ، وحساب “فهد المصري” بتهمة أنها صفحات تدار من الخارج..

وطلب فرع مكافحة الجرائم الالكترونية بتجنب أي تفاعل مع تلك الصفحات تحت طائلة الملاحقات القضائية .