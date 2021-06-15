الخميس المقبل.. انطلاق معرض إغريتكس للمستلزمات الزراعية والبيطرية

بمشاركة كبرى الشركات العاملة بصناعة الدواجن والثروة الحيوانية والزراعية في سورية تنطلق الخميس المقبل فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “إغريتكس” بدورته العشرين على أرض مدينة المعارض بدمشق.



ويشارك في المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام وتنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكثر من 30 شركة في مجالات الزراعة وصناعة الأعلاف والدواجن واللقاحات والأدوية البيطرية وتصنيع معدات الدواجن والإضافات العلفية.



ويهدف المعرض إلى تقديم أحدث المنتجات المتعلقة بالزراعة وصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعريف بمستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والخدمات المتوافرة للمربين إضافة إلى توسيع دائرة المعرفة والتبادل التجاري الزراعي وفق تصريح مدير الشركة المنظمة للمعرض غازي أتاسي لسانا.



ويعد المعرض بحسب أتاسي فسحة اقتصادية هامة للتعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري ولا سيما في ظل الدعم والاهتمام الحكومي للقطاع الزراعي لزيادة الإنتاج وتحسينه لافتاً إلى أنه سيتم تأمين باصات مجانية لنقل الزوار من معظم المحافظات السورية طوال فترة المعرض وهناك باصات نقل داخلي تنطلق من تحت جسر الرئيس وباب توما إلى مدينة المعارض لتسهيل حركة الزوار.