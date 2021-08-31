الخطوط السوريه تعلن عن تشغيل رحلتين إضافيتين إلى القامشلي خلال هذا الأسبوع

أعلنت " الخطوط الجوية السورية" صباح اليوم عن تشغيل رحلتين إضافيتين إلى القامشلي خلال هذا الأسبوع، وذلك تزامناً مع افتتاح المدارس



و أشارت الخطوط الجوية السورية ان الرحلتين الاضافيتين دمشق/ القامشلي يومي الثلاثاء ٣١آب ، والخميس ٢ أيلول .

وبينت أن السبب هذا التشغيل الإضافي يأتي لخدمة أهلنا في المنطقة الشرقية، وتزامناً مع عودة افتتاح المدارس.



و كانت يوم أمس نشرت إدارة مطار دمشق الدولي توضيحاً حول الصورة التي يتم تداولها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بأن هنالك ازدحام شديد على بوابة المغادرين في مطار دمشق الدولي بأن " إدارة المطار أن هذه الصورة قديمة وتعود إلى ماقبل العام ٢٠١١ ".



و أوضحت أنه وبالتدقيق في الصورة نلاحظ عدم وجود كراسي الانتظار التي وضعت مؤخراً وحتى الإنارة واللوحات مختلفة تماماً عما هو موجود الآن ، إضافةً لعدم وجود علامات تباعد مكاني على الأرضية خلافاً لما هو عليه في الوقت الحالي ..