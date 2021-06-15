الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى دبي والشارقة اعتباراً من الأحد المقبل

أعلنت وزارة النقل استئناف رحلاتها المباشرة من دمشق إلى دبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأحد المقبل وذلك على متن الخطوط الجوية السورية.



ودعت الوزارة في إعلانها اليوم المسافرين إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران للاستعلام عن أسعار التذاكر والحجز.



يشار إلى أن وزارة النقل أوقفت رحلات المسافرين إلى دبي والإمارات عبر مطار دمشق الدولي منذ انتشار فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات المتعلقة بالتصدي للفيروس.