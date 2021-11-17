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الخزانة الأميركية تحذر من مخاطر الوصول لسقف الدين العام

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة قد تصل في الـ 15 من كانون الأول المقبل مجدداً إلى سقف الدين العام بعدما رفعه الكونغرس مؤقتاً في تشرين الأول لتجنب خطر التخلف عن السداد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن يلين قولها في رسالة إلى زعماء الكونغرس إن “وزارة الخزانة ستجد نفسها مع موارد غير كافية للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأميركية بعد الـ 15 من كانون الأول ولذلك من الضروري أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يجمده في أقرب وقت ممكن لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وقدرتها الائتمانية”.

وحذرت يلين من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد لأنه إذا بلغت سقف الدين العام لا يعود بإمكانها الاقتراض وعندما تجف سيولتها تصبح في حالة تخلف عن السداد.

وكان الكونغرس أقر في منتصف تشرين الأول مشروع قانون رفع بموجبه سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار في إجراء مؤقت جنب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع لأول مرة في تاريخها في مأزق التخلف عن السداد.